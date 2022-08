Agenda de partidos para este fin de semana en Europa: Juega Messi con el PSG y se completa la jornada de Premier League

Otro partido atractivo de la liga inglesa es el de Manchester United, Ten Hag podrá contar con Cristiano Ronaldo, pero todo indica que iniciará desde el banquillo.

PREMIER LEAGUE

Sábado:

Fulham vs Liverpool - 5:30 A.M

Bournemouth vs Aston Villa - 8:00 A.M

Leeds United vs Wolves - 8:00 A.M

Newcastle vs Nottingham Forest - 8:00 A.M

Tottenham vs Southampton - 8:00 A.M

Everton vs Chelsea - 10:30 A.M

Domingo:

Manchester United vs Brighton - 7:00 A.M

West Ham vs Manchester City - 9:30 A.M

LIGUE 1

Clermont vs PSG - 1:00 P.M

BUNDESLIGA

Sábado:

Union Berlin vs Hertha Berlin - 7:30 A.M

Augsburgo vs Friburgo - 7:30 A.M

Wolfsburgo vs Werder Bremen - 7:30 A.M

Monchengladbach vs Hoffenhim - 7:30 A.M

Dortmund vs Bayer Leverkusen - 10:30 A.M

Domingo:

Stuttgart vs Leipzig - 7:30 A.M

Colonia vs Schalke 04 - 9:30 A.M

AMISTOSOS

Sábado:

Napoli vs Espanyol - 12:30 P.M

Sevilla vs Cádiz - 1:00 P.M

Domingo:

Barcelona vs Pumas UNAM - 12:00 P.M

Juventus vs Atlético - 12:45 P.M