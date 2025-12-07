Xabi hace caso omiso a la goleada a Real Madrid y atiza contra el arbitraje de la Liga Española: "Nos ha descontrolado"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, quiso restar trascendencia a la derrota de su equipo en casa ante el Celta de Vigo (0-2) al asegurar que son “solo tres puntos” y que “queda mucha Liga”, a la vez que no quiso entrar a valorar, al ser preguntado por ello, sobre si su puesto como técnico está en peligro. “Todos estamos enfadados, evidentemente. No era el partido ni el resultado que queríamos. Desde el inicio, esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado recomponernos anímicamente. Fuimos ajustando cosas pero no ha salido el partido que queríamos. Hay que pasar página lo más rápido posible; son solo tres puntos y queda mucha Liga. El miércoles tenemos el partido de ‘Champions’ contra el City para quitarnos este mal sabor de boca”, declaró en rueda de prensa. “No fue lo que esperábamos. El partido lo planteamos para jugar con buen ritmo y apretando contra un rival bueno. Pero nos han faltado cosas”, continuó.

Un Xabi Alonso que fue preguntado en tres ocasiones sobre su puesto como entrenador del Real Madrid. La primera, respecto a si se ve con fuerzas de revertir la situación, tras dos victorias en siete partidos. “Por supuesto. Todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que podemos revertir la situación. Un partido malo en casa se puede tener, pero hay que mirar hacia delante. Las derrotas en este club duelen muchísimo, pero hay que mirar hacia delante. El miércoles tenemos la mejor oportunidad para quitarnos este mal sabor de boca”, contestó. Y, al ser cuestionado sobre si se juega el cargo de entrenador del Real Madrid, rehuyó contestar y se refirió a “tres puntos” en juego en el partido del miércoles en la Champions League contra el Manchester City. “Nos jugamos tres puntos en ‘Champions’, en una competición en la que estamos en una buena situación”, contestó.

“Nosotros pensamos en lo siguiente. El momento después de la derrota en casa duele, pero tenemos que mirar hacia delante juntos. Representando al club que representamos. Con orgullo y la exigencia necesaria para mirar hacia delante”, insistió. “Todos asumimos la culpa, porque estamos juntos en los momentos buenos y en los no tan buenos”, valoró. Unas críticas tras caer ante el Celta de Vigo en un partido en el que Xabi Alonso se mostró enfadado por el arbitraje, después de que dos de sus jugadores -Fran García y Álvaro Carreras- fueran expulsados. “Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. No me ha gustado la actuación. La tarjeta a Álvaro -Carreras- muy discutible... nos ha descontrolado un poco y lo que nos ha sacado un poco en fases del partido. El arbitraje no me ha gustado”, criticó. Además, se mostró preocupado por las lesiones, tras la última durante el partido del Celta de Vigo, de Éder Militao en los isquiotibiales de la pierna izquierda