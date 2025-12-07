Xabi hace caso omiso a la goleada a Real Madrid y atiza contra el arbitraje de la Liga Española: "Nos ha descontrolado"

Un <b>Xabi Alonso </b>que fue preguntado en tres ocasiones sobre su puesto como entrenador del <b>Real Madrid</b>. La primera, respecto a si se ve con fuerzas de revertir la situación, tras dos victorias en siete partidos.“Por supuesto. Todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que podemos revertir la situación. Un partido malo en casa se puede tener, pero hay que mirar hacia delante. Las derrotas en este club duelen muchísimo, pero hay que mirar hacia delante. El miércoles tenemos la mejor oportunidad para quitarnos este mal sabor de boca”, contestó.Y, al ser cuestionado sobre si se juega el cargo de entrenador del <b>Real Madrid</b>, rehuyó contestar y se refirió a “tres puntos” en juego en el partido del miércoles en la <b>Champions League</b> contra el <b>Manchester City</b>.“Nos jugamos tres puntos en ‘Champions’, en una competición en la que estamos en una buena situación”, contestó.