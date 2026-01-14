Arbeloa debuta con dolorosa derrota: Albacete echó al Real Madrid de la Copa del Rey con gol de último minuto

Lejos de arreglar cualquier problema del <b>Real Madrid</b> con <b>Xabi Alonso</b>, el estreno de <b>Álvaro Arbeloa</b> dejó el peor sabor de boca posible con derrota y eliminación de la Copa del Rey ante un <b>Albacete </b>que firmó el primer triunfo de su historia frente al club blanco, encontrando el premio a su fe con un tanto <b>Jefté </b>en el añadido (3-2).El <b>Real Madrid </b>perdió la segunda competición de las cuatro a las que aspiraba en tres días. De la derrota en el Clásico en la final de la Supercopa de España, que puso fin a la breve etapa de <b>Xabi</b>, pasó a uno de esos capítulos sonrojantes para su historia en una Copa del Rey que pocas veces pone en valor.