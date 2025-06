Alemania llega al partido con la confianza que le da la buena campaña que ha hecho en el torneo y no haber perdido un sólo partido desde la derrota ante España en cuartos de final de la Eurocopa.

Portugal, por su parte, llega con el objetivo de acabar con el maleficio que ha marcado durante décadas sus partidos contra Alemania y meterse por segunda vez en la final de la Nations League, en cuya primera edición, como local, se impuso al derrotar a Suiza y Países Bajos en la fase final.

"En el fútbol internacional no hay muchas oportunidades de ganar trofeos, y no hay nada mejor que hacerlo. Lo importante es que estamos aquí, y la final four es donde tenemos que estar. Este equipo ha demostrado una gran resiliencia durante estos dos años y medio, y enfrentarse a selecciones como Alemania, España o Francia, son retos perfectos para seguir preparándolo para el Mundial", aseveró el técnico Roberto Martínez.