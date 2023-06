“Hubo un día que fuimos a practicar tiros libres con Ronaldinho, Pirlo y Beckham; me retiré y solo fui a mirar”

Fueron nueve horas de viaje desde su ciudad natal hasta Porto Alegre y al llegar su padre se dio cuenta que no tenían dinero para afrontar los costos de un hotel: “Nos registramos en un hotel sexual. Yo no tenía ni idea, era demasiado joven para entender. Creo que nuestra habitación tenía una cama pequeña, eso era todo. El hotel estaba enfrente del Beira-Rio, entonces la gente estaba teniendo sexo mientras miraba el estadio del Inter”.

Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid, era el actual entrenador del equipo italiano: “Se convirtió en un padre para mí. Incluso llamó Pato a su perro. ¿Viste esa foto suya en la parada de autobús en Madrid, con las gafas de sol y el cigarro? Bueno, en Milán iba a entrenar en un helicóptero. Vivía en Parma y su esposa sabía pilotar uno. Era como James Bond. Si alguien vivía con estilo, ese era Carlo”.

Durante su estancia en el cuadro italiano, entabló una gran amistad con Cafú y sus hijos, quienes tenían prácticamente su edad, y además aprendió de los mejores.

COMPETENCIA DE TIROS LIBRES

“Un día en mi segunda temporada llegué para practicar tiros libres. ¿Quiénes estaban disparando en esa competencia? pues eran Andrea Pirlo, Seedorf, Ronaldinho y David Beckham. Yo estaba como, ¿Sabes qué? Me retiraré de acá y hoy solo miraré”.

GOLDEN BOY

En 2009 fue galardonado con el Golden Boy, premio al mejor futbolista del mundo menor de 21 años, motivo por el cual la prensa internacional decía que pronto ganaría el Balón de Oro al mejor jugador del planeta. Algo que no sucedió.

“En 2010 comencé a lesionarme todo el tiempo. Perdí la confianza en mi propio cuerpo. Me asusté de lo que la gente diría de mí. Entraba al entrenamiento pensando que no podía lesionarme. Si me lastimaba, no se lo decía a nadie. Estaba recuperándome de un problema muscular, luego me torcía el tobillo y seguía jugando. (El tobillo) Estaba hinchado como una pelota, pero no quería defraudar al equipo. Quería complacer a todos. Ese fue uno de mis defectos. La gente esperaba que marcara 30 goles por temporada, pero ni siquiera podía entrar al campo”, analizó en su CARTA COMPLETA.