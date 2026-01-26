Alexander Sørloth, el vikingo que encendió el ataque del Atlético

El espigado noruego del frío norte hoy se gana los aplausos en el ardiente campeonato español. Y si apoyas a los equipos de España y te gusta apostar en sus partidos, consultá los términos y reglas de 1xBet antes de elegir mercados de goles o totales. Después, ya puedes armar tu pronóstico. El camino de Alexander Sørloth, desde clubes modestos hasta convertirse en uno de los referentes del ataque del Atlético, llevó varios años y exigió paciencia.

Sørloth inició su carrera en Noruega, donde rápidamente destacó por su estatura, potencia y capacidad para imponerse a los defensores. Luego llegaron etapas en los Países Bajos y Dinamarca, donde el delantero aprendió a desmarcarse mejor, a entender con mayor sutileza a sus compañeros y a jugar no solo con fuerza, sino también con movimientos sin balón.

Un breve paso por Inglaterra le aportó ese sello "británico": lucha por cada balón, ritmo alto y trabajo constante en la presión. En España, el noruego confirmó su calidad, se convirtió en uno de los máximos goleadores de la liga y llamó la atención del Atlético.

En el club madrileño, el camino tampoco fue sencillo. Diego Simeone le exigía un mayor trabajo sin balón, en ocasiones lo dejaba en el banquillo y reaccionaba con dureza ante los errores. Aun así, siempre ha destacado su carácter y su capacidad para definir dentro del área.