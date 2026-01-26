Internacionales

Alexander Sørloth, el vikingo que encendió el ataque del Atlético

El camino de Alexander Sørloth, desde clubes modestos hasta convertirse en uno de los referentes del ataque del Atlético, llevó varios años y exigió paciencia.

  • Alexander Sørloth, el vikingo que encendió el ataque del Atlético

    Alexander Sørloth, delantero noruego del Atlético de Madrid.

     EFE
2026-01-26

El espigado noruego del frío norte hoy se gana los aplausos en el ardiente campeonato español. Y si apoyas a los equipos de España y te gusta apostar en sus partidos, consultá los términos y reglas de 1xBet antes de elegir mercados de goles o totales. Después, ya puedes armar tu pronóstico. El camino de Alexander Sørloth, desde clubes modestos hasta convertirse en uno de los referentes del ataque del Atlético, llevó varios años y exigió paciencia.

De las ligas del norte a la capital del fútbol español

Sørloth inició su carrera en Noruega, donde rápidamente destacó por su estatura, potencia y capacidad para imponerse a los defensores. Luego llegaron etapas en los Países Bajos y Dinamarca, donde el delantero aprendió a desmarcarse mejor, a entender con mayor sutileza a sus compañeros y a jugar no solo con fuerza, sino también con movimientos sin balón.

Un breve paso por Inglaterra le aportó ese sello “británico”: lucha por cada balón, ritmo alto y trabajo constante en la presión. En España, el noruego confirmó su calidad, se convirtió en uno de los máximos goleadores de la liga y llamó la atención del Atlético. Si te gusta este equipo, en 1xBet puedes apostar por el club en cualquier momento, pero antes conviene consultar los términos y reglas de los pronósticos. Abre la línea adecuada y planifica tu estrategia para el partido.

En el club madrileño, el camino tampoco fue sencillo. Diego Simeone le exigía un mayor trabajo sin balón, en ocasiones lo dejaba en el banquillo y reaccionaba con dureza ante los errores. Aun así, siempre ha destacado su carácter y su capacidad para definir dentro del área.

Explosividad, conexión y el cariño de la afición

Sobre el campo, Sørloth puede parecer un delantero puramente físico, pero su repertorio es mucho más amplio. Sabe descargar el balón para un compañero, atacar los espacios con desmarques verticales y encontrar huecos entre los defensores. Es especialmente peligroso dentro del área cuando el balón llega desde las bandas.

Sus principales virtudes, según los aficionados, son:
■ Arranque explosivo y desmarques largos a máxima velocidad.
■ Potente juego aéreo tras centros laterales.
■ Remates sencillos, pero precisos, desde posiciones favorables.

En la selección de Noruega forma un dúo destacado con Erling Haaland: uno desgasta a la defensa, el otro aprovecha los rechaces y culminar las jugadas. Fuera del campo mantienen una relación cercana y no compiten por la atención mediática. Sørloth se muestra abierto con los periodistas y explica con calma sus decisiones, algo que le ha valido el respeto de los aficionados: el obstinado “vikingo” noruego se ha ganado un lugar tanto en el vestuario como en las gradas.

Unirme al canal de noticias