La bronca de Ancelotti con el vestuario de Real Madrid antes de enfrentar al Atlético: “decidió no guardarse el enfado”

“ Eso no le hizo ninguna gracia al técnico , que decidió no guardarse el enfado que tenía y sacarlo a relucir en caliente. Con todos en el vestuario tras el pitido final, Ancelotti tomó la palabra para dar un importante toque de atención a su equipo”, informa Marca.

El italiano no se fue contra sus futbolistas por a polémica de las tarjetas por protestar no fue el motivo. El enojo iba por otro lado.

Ancelotti alzó la voz para pedir seriedad y respeto a los rivales desde el minuto uno hasta que se pite el final. El italiano espera que no se repita.

“Lo sucedido no tuvo consecuencias en el resultado, pero para Ancelotti fue lo suficientemente grave para atajarlo a tiempo y que no vuelva a ocurrir. No lo quiso dejar pasar y el mensaje fue bastante fuerte. Hacía tiempo que no se veía a Ancelotti tan molesto. Un toque de atención cara a cara con sus jugadores que no tuvo su continuidad en la rueda de prensa posterior”, siguió detallando el dario español.