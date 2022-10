Ancelotti sobre perdonar al Barcelona de una goleada: “Nos importa ganar los partidos”

El once sin inventos: “He pensado en la temporada pasada, que inventé algo... y en este partido he intentado no inventar y meter a los jugadores en su sitio. Destaco el partido de Modric que ha sido espectacular contra su centro del campo”.

El DT del Real Madrid habló de los motivos por los cuáles no buscó golear al Barcelona , también del partidazo de jugadores como Kroos, Modric y Valverde.

Pocos cambios:

Los cinco cambios ayuda mucho si tienes en el banquillo jugadores que merecen estar entre los once titulares, pero no puedes ponerlos a todos. El partido era para meter energía en el medio campo con Valverde y esperar y si las cosas no salían bien teníamos a Rodrygo y Camavinga”.

En qué ha sido mejor el Madrid:

“Hemos sido mejores en la primera parte, más contundentes, salimos bien desde atrás y defendimos bien ante un rival que presiona muy arriba. Esa ha sido la llave del partido”.

El partido de Valverde:

“Kroos y Valverde han hecho algo muy bueno, fuertes atrás. Valverde lo de siempre, se está acostumbrando a jugar en esa posición, está marcando y tiene una energía y un talento espectacular”.

Plan perfecto:

“Son solo tres puntos que quitamos a un rival directo, a un equipo fuerte con muchos recursos, pero la temporada es muy larga. Estamos contentos por el partido hecho”.

Tchouaméni:

“Es joven, primero tiene mucho carácter y además entra en una medular que lo tiene todo. Tiene mucha calidad y además tiene personalidad y carácter”.

Si el Madrid pudo hacer más daño:

“Hemos apretado hasta el final, la intensidad de la primera parte no se puede tener todo el tiempo. La idea de cambiar un poco antes pero el partido estaba controlado y no quería cambiar. Atrás no hemos sufrido mucho”.