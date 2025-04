No le gustó el segundo tiempo: "Disgustado no, porque hemos sumado tres puntos. Hemos jugado una primera parte muy buena y en la segunda hemos sufrido.

Barcelona es favorito para la final: "Una final es una final, todo puede pasar".

Falta de gol: "Nos falta algo mas de efectividad, puede ser. Es verdad que hay que ser más efectivos y no lo fuimos en el primer tiempo, con varias ocasiones, ni a la contra en el segundo".

El cambio de Endrick tras intentar picar el balón en un mano a mano: "No puede hacer estas cosas, es joven y tiene que aprender, pero esas cosas en el fútbol no existen. Tiene que tirar lo más fuerte que pueda. Esto no es un club de teatro".