Ancelotti habla sobre un jugador ‘irrespetuoso’ y revela: “Me gustaría ser una mosca; se ponía la toalla en la cara para no escucharme”

“A veces me gustaría ser una mosca para escuchar lo que dice un jugador cuando no juega y vuelve a casa. Muchos jugadores han discutido conmigo, pero al final todo se ha acabado solucionando. Había un jugador, pero no diré el nombre, que cuando hablaba en el vestuario se ponía una toalla en la cara para no escucharme. Era al inicio de su carrera. Un día le dije que no podíamos seguir así. A algunos les cuesta saludarte por la mañana cuando los dejas en el banquillo. Confunden la persona con el jugador”, reconoció.

Muy ligado al Real Madrid, sabe que esta segunda etapa acabará en algún momento, pero que no será él quien lo diga:

“No decidiré yo cuándo terminará mi aventura con el Real Madrid, eso lo tengo claro. Lo decidirá el presidente y tarde o temprano pasará. ¿Mi hijo Davide? Sí, será un buen entrenador”.

Atacando a los episodios racistas en España

“Vinicius sufre muchos, pero no es el único. También le ha pasado a Nico Williams. Hay que dar muchos pasos adelante. Que sean buenos jugadores puede ser una excusa para atacarlos más, algo que no puede ocurrir”.