Ancelotti no le dio minutos en la victoria ante el Leipzig y el Real Madrid ya piensa en su despedida para junio

El Real Madrid ve un poco más cerca los cuartos de la Champions League tras ganar 1-0 en el campo del Leipzig el martes pasado en la ida de octavos del torneo continental.

Un gol de Brahim Díaz (48), que sustituyó al lesionado Jude Bellingham, puso en ventaja a los merengues de cara a la vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo 6 de marzo.

Sin embargo, no todo fue bueno para el conjunto Real Madrid según informó Relevo. Y es que Luka Modric (38 años) no olvidará su última visita a Leipzig en dónde no tuvo minutos, incluso no salió ni a calentar (Joselu y Lucas fueron los únicos cambios).