La queja de Ancelotti tras su estreno con Brasil: "No quiero poner excusa, pero el campo..."

Ancelotti se quejó de las condiciones del terreno de juego del Estadio Monumental de Guayaquil, pues a su criterio dificultaba la combinación de pases, aunque aclaró que no quería que fuese una excusa.“Como dije, faltó un poco más de ataque. Ecuador defendió bien, no fue tan sencillo encontrar espacios entre líneas, hubo dificultad en la salida, y no siempre tuvimos el balón limpio en el último tercio. No quiero poner excusas, pero el campo no estaba en condiciones ideales para jugar", apuntó.

También explicó que cambió a Richarlison y Estevao por Gabriel Martinelli y Matheus Cunha para darle "energía" al equipo después de que los titulares hubiesen mostrado "mucho compromiso defensivo".