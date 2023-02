La reacción de Ancelotti sobre el escándalo del Barcelona y confirma dos bajas en el Real Madrid para el duelo de mañana

“Me preocupa más preparar bien los partidos. Tengo que estar focalizado en esto y otras personas ya lo estarán en eso. ¿Qué la gente dude de la competición? Eso no sería bueno. El deporte debe ser limpio siempre. Y para eso debemos colaborar todos. Sobre el ‘Barçagate’, no tengo nada que comentar”.

Competencia por la izquierda con Vinicius y Rodrygo

“No. Sería un loco si metiese en competencia a Rodrygo y Vinicius. Lo que puede pasar es que alguna vez juguemos en un 4-4-2 con Vinicius y Rodrygo en punta”.

Descansan Benzema y Kroos

“Yo creo que Karim después del Mundial lo ha hecho muy bien. Ha marcado goles y nos ha dado su contribución. Que no esté mañana no quiere decir que esté lesionado. Simplemente preferimos, por la edad, darle descanso. Y que esté bien el resto de la temporada. Toni (Kroos) viene de un gripe y no ha entrenado, se está recuperado. Vuelven Hazard y Courtois”.

La alineación pensando en Liverpool

“Al Liverpool lo conocemos muy bien, así que estamos dedicando las 24 horas a Osasuna. Lo de mañana es un partido muy importante porque nos podemos poner a cinco puntos. No pienso en la alineación de mañana, con la mente en el martes. Mañana pueden jugar los mismos que en Anfield”.