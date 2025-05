Ancelotti lanza 'dardo' al Barça y explica cómo puede hacerles daño: "Si los jugadores me escuchan, va a salir bien"

"He leído que se va del Bayer Leverkusen, él ha hecho un trabajo fantástico. Aquí (en Real Madrid) tiene todas las puertas están abiertas porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo".

"Ha vuelto, se ha entrenado bien esta semana. Disponible. No hay muchas opciones para el once inicial, hay muchas bajas, pero los que estarán en la lista estarán muy bien. Es una opción importante, como Arda.

"Fue el partido menos complicado este año ante ellos. Hay que defender bien, porque meten a los rivales en su campo. Pero no hay equipos perfectos. Hay mucho en juego".

"Tengo las mismas sensaciones de siempre. Siempre es especial, tenemos ganas de ganar al Barcelona. Es especial, el último Clásico de la temporada porque el Barça no va al Mundial de Clubes".

No se acaba con este club, sigue y seguirá para siempre. Nada más que añadir. El Madrid, como el Milan, se quedan en el corazón más que otros, es normal. La luna de miel sigue, como en todas relaciones, al principio hay mucha pasión, después hay otras cosas, sube el cariño... Será luna de miel hasta el último día de mi vida.

¿Cómo vio a eliminación del Barça en la Champions?

"Fue fantástico, pero no es un alivio. Nadie podía decir nada si ganaba el Barcelona. Felicito al Inter, pero el Barcelona estuvo muy cerca. Felicito al PSG también".

Balón parado

"En estos últimos dos años hemos ensayado mucho el balón parado. Esa final de Copa se vio que tenemos dos lanzadores muy buenos como Arda y Modric. Tchouaméni es muy bueno en el remate aunque nos falta Rüdiger que ha hecho muchos goles. Es un aspecto muy importante para el partido de mañana. No es el único. Al Barcelona le puedes hacer daño en las transiciones por su línea alta, el fuera de juego... hay muchas cosas que he hablado con los jugadores y hemos trabajado en los entrenamientos. Si me escuchan, va a salir bien (sonríe)".