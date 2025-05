Flick confirmó el portero para el Clásico y avisa al Real Madrid: "No me preocupa la tabla, lo que me preocupa..."

"Cuando juegas este tipo de partidos, todos quieren ganar. El Real Madrid, también. Pero no me preocupa la tabla , lo que me preocupa es ganar. Nos centramos solo en este partido y nada más".

Cuatro puntos de distancia

"No saldrán pensando que hay margen. Un Clásico es un partido que los jugadores quieren ganar, y salimos a ganar todos sin pensar en la tabla. Nos centramos para darlo todo, hacerlo bien y sumar tres puntos".

Real Madrid

"Tenemos que estar listos para sus dos caras. Nos pueden hace presión al hombre y son buenos en la transición. Y tienen un estilo defensivo extraordinario, que podría ser el que veamos mañana. Son dos grandes equipos que se enfrentan y esperamos tener la ventaja de jugar en casa. Será un partido distinto al de Madrid, pero espero que nos vayamos con los tres puntos".

Lewandowski y Balde

"De inicio, no creo. Gerard (Martín) y el resto de jugadores lo están haciendo muy bien. Hay que ir con cuidado. Luego nos quedan tres partidos más. Quizás tengan minutos en la segunda parte. Balde está bien".

Portero titular

"Mantengo la idea de que Szczesny será titular".

La tabla de posiciones de la Liga Española previo al Clásico

Eric García y Gerard Martín

"No me han sorprendido. Ambos son muy profesionales y han mejorado mucho desde el inicio. No me sorprende. Cómo jugó Gerard en las semifinales de Champions... echamos de menos a Balde y es genial recuperarlo. Y de Éric me gusta su mentalidad, profesionalidad... le digo que juegue de 2, de central, de 6... no tiene problemas. Y puede marcar goles".

Defensa en bloque alto

"Tenía clara la filosofía, aunque había alguna duda porque es un estilo distinto. Pero se trata de todo el equipo, no sólo de la línea de defensa. Hay que presionar donde esté el balón. Hay que recuperar la posesión. Lo han hecho muy bien. Ha habido partidos, al inicio, que hubo dudas pero lo ajustamos. Han ido mejorando y creo que están contento con el estilo, con cómo queremos jugar. Cuando ves cómo entrenan y su nivel, estamos contentos. Estamos felices por su focalizamos, su trabajo duro... y vemos los resultados. Espero un nuevo título".

Futuro de Szczesny

"Negociar los contratos es trabajo de Deco. Yo estoy contento con él, tiene gran personalidad, es tranquilo, tiene calma... y eso es positivo. Y creo que quiere seguir aquí. Y Lewandowski tiene un año más. Ya veremos qué ocurre. Szczesny a veces fuma un poco. Es más tranquilo que Lewandowski, está en la edad adecuada y está más relajado".