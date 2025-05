"Yo cuando he jugado contra México sufría, nunca he ganado; ellos siempre han sido buenos y hay mucha rivalidad"

“(Sigo la Liga MX), ahora más que está Sergio Ramos. El futbol mexicano siempre ha sido bueno, mira la Selección Mexicana. Yo cuando he jugado contra México sufría, nunca he ganado contra México. Nunca he ganado. Pero todos los todos los equipos de la Liga mexicana son buenos, muy organizados. Hay mucha rivalidad. Me gusta muchísimo, la sigo muchísimo. También está James por aquí”, señaló Roberto Carlos en entrevista para TUDN.

“Chicharito... también (Cuauhtémoc) Blanco, el Matador (Hernández). Han habido grandísimos jugadores, que han hecho historia tanto en el país como fuera del país".