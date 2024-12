Ancelotti bromea y confirma el jugador que regresa para el Real Madrid-Sevilla: “A Papá Noel no le puede pedir...”

Partido contra Sevilla

“Volvemos a casa después de muchos partidos fuera. Terminar el año aquí, con nuestra afición, es muy ilusionante. Queremos acabarlo bien. El Sevilla es un rival que está compitiendo bien en todos los partidos. Tenemos un objetivo muy claro, terminar el 2024 con una victoria”.

Balance del año

“Ha sido un año fantástico e inolvidable. Irrepetible no lo sé, yo creo que se puede repetir si todos somos capaces de sacar lo mejor. Ganar la Champions siempre es el momento más feliz. No hemos perdido muchos partidos este año, pero el momento más triste puede ser la derrota contra Barcelona aquí, en el Bernabéu”.

Críticas

“A Papá Noel no le puedo pedir que no me lleguen más críticas en 2025, las críticas también son un regalo.”

Mbappé

“Su periodo de adaptación ha terminado. Ha mostrado ya una buena versión y puede mejorar aún. Se ha recuperado bien de la pequeña lesión que ha tenido. Está motivado, ilusionado y contento de estar aquí. Necesitaba ese periodo, lo necesitan todos, pero ha terminado”.

Evolución de Mbappé

“También hay que buscar la movilidad porque eso es importante en el aspecto ofensivo. A Mbappé no le pido estar involucrado en el juego porque su talento es el desmarque. Le pedimos que mejore en la continuidad. Es lo que le pedimos y es lo que tiene que hacer de forma más frecuente. Además, tenemos jugadores para meterle ese pase al desmarque”.