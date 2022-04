Carlo Ancelotti: “Todos están esperando el pinchazo del Real Madrid, pero este equipo no falla porque tiene corazón”

Rodrygo

”Va a ser un grandísimo jugador desde el principio. Ha marcado la diferencia, así como lo ha hecho Camavinga. Trabajamos en que ambos lo puedan hacer desde el inicio. Es un problema de juventud, pero Rodrygo ha hecho una segunda parte espectacular”.

¿Roja a Camavinga?

“Solo faltaba la roja a Camavinga (ríe irónico). A mi me parecía que había tocado el balón, pero no quiero entrar. Lo que he querido decir lo he dicho”.

La jugada de Vinicius

”He visto en vivo y no me parecía mano. Vinicius estaba muy seguro de que no la había tocado con la mano. Me parecía bastante clara”.

Su culpa en la remontada

“La culpa es en la primera parte del entrenador y la segunda por la calidad de los jugadores. No hemos perdido la cabeza y hemos mejorado cosas. No estaba compacto el equipo y nos han buscado en cambios de dirección. Parecía un equipo cansado en la primera parte, espectacular en intensidad en la segunda. Es difícil de entender, al igual que es difícil evaluar la mano de Diego Carlos y de Militao. Hay cosas difíciles de entender, como el hecho de haber jugado así la primera y la segunda parte. No digo que estoy sorprendido porque este equipo no me sorprende, pero esta segunda parte me deja muy orgulloso. Tengo que agradecer a todos los jugadores”.