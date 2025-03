Hansi Flick tira dardo y Ancelotti le respondió en conferencia: "Real Madrid no es el Barcelona"

Las palabras de Flick

"Comparto las quejas de Flick, es un poco raro jugar en este día tras el parón. También comparto que el Real Madrid no es el Barcelona".

La UEFA abrió una investigación a jugadores del Madrid

"Nosotros creemos que todo ha sido correcto y esperamos que la UEFA tome una decisión, pero confíamos en que todo acabe bien".

¿Ha contactado Brasil con usted?

"No".

Su contrato y Brasil

"El contrato habla claro, no tengo nada que añadir a esto. Tengo mucho cariño a la afición de Brasil, a sus jugadores, pero tengo contrato con el Madrid".

Dice Ronaldo que habló con usted para llevarlo a Brasil

"No recuerdo haber hablado con Ronaldo de esto".

Los rumores que salieron durante el parón

"Lo he pasado muy bien, porque he ido a Italia a ver a mis 'bisabuelos'... Botticelli y todos estos... Y lo he pasado muy bien y por suerte no me he enterado de todas estas cosas".

Las 72 horas de descanso

"Yo creo que tengo que añadir una cosa: sin razón justificada. A veces no se puede, pero comparando con el Villarreal se podía cambiar el horario. Villarreal estaba de acuerdo y las televisiones también, pero LaLiga no. Si un partido se puede cambiar y no lo cambian, no jugamos. Si no se puede cambiar por otro motivo, nos presentamos".

Tebas lo citó indirectamente, diciendo que hace los cambios en el minuto 85

"Sabía la obsesión que tenía por el Madrid, no sabía la obsesión que tenía por su entrenador. Se tiene que focalizar en sus cosas, porque está faltando al respeto al Madrid y a los entrenadores".

Pelea por LaLiga

"LaLiga no está sentenciada. El Barcelona tiene ventaja, pero tenemos el Clásico y quedan muchos partidos. Tenemos que hacer lo máximo posible, empezando por mañana. Ojalá nos queden 17 partidos, porque eso significa que pelearemos en todas las competiciones hasta el final".

El juicio de la próxima semana por presunto fraude fiscal

"Es un tema importante. Tengo que ir a declarar. Este no es el sitio para debatir esto. Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la fiscalía, porque yo ya gané el juicio. Confío en la ley, no estoy preocupado en este sentido".