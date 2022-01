Ancelotti responde a Xavi y revela su discusión con Piqué: ‘‘Me dijo que ellos nunca tiran la pelota afuera’’

‘‘La contra la estamos usando bien porque tenemos jugadores con esas características. No es imbatible porque en el fútbol hay muchas otras cosas, pero esto lo están haciendo muy bien’’.

Xavi dijo que el Barcelona fue superior

“No estoy de acuerdo con él, ha sido igualado. Ellos han tenido posesión, pero hemos encajado el primer gol por mala suerte. No hemos dominado ni ellos tampoco a nosotros. Hemos retrocedido para buscar la contra. Los tres goles han sido espectaculares”.

Discusión con Piqué

‘‘Estaba enfadado con Piqué. Le he dicho que tirase la pelota afuera en esa acción con Vinicius como hicimos nosotros en la primera parte, pero me dijo que ellos nunca lo tiran. Le dije que no lo sabía, es respetable’’.