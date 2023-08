¿Fichará otro portero? La contundente respuesta de Ancelotti sobre Andriy Lunin tras la lesión de Courtois

El técnico merengue, admitió, no obstante, que “en los próximos días pensaremos si meter un portero más”, aunque no quiso adelantar si en caso de llegar un nuevo guardameta sería el titular .

“Creo que la calidad mejor que tiene es la llegada al área, tiene una llegada con un tiempo perfecto al área, afecta más al rival si empieza en una posición más adelantada”, afirmó Ancelotti.

“Puede jugar como interior, pero creo que como mediapunta es más peligroso”, precisó el técnico italiano.

-OTRAS PREGUNTAS DE LA CONFERENCIA-

Cómo va a jugar este Real Madrid

"Vamos a jugar con las mismas ganas y la misma ilusión de poder competir. Creo que esta pretemporada ha mostrado que se puede jugar de distinta manera. Hemos usado casi siempre rombo, en cosas ha salido bien, en el perfil defensivo hay que trabajarlo. No habrá un solo sistema. Podemos usar también 4-3-3 o 4-2-3-1 con dos pivotes, no apuesto por un único sistema".

¿Fichar un delantero?

“En la pretemporada hemos metido muchos goles y ocasiones, el problema ha sido defensivo. Ha faltado acierto, el delantero aún no tiene frescura en verano, pero arriba estamos muy bien, tenemos opciones. Joselu es muy bueno en área y Brahim entre líneas puede dar soluciones”.

La operación de Arda Güler

“Si va al quirófano el tiempo de recuperación es muy corto. El problema de Arda es muy pequeño y yo creo que se puede recuperar muy pronto. No puedo entrar en detalles por privacidad”.

¿Ocupar el dorsal 9?



”Yo creo que no... porque como he dicho siempre, estoy muy satisfecho con esta plantilla. He visto algo muy bueno durante la pretremporada y todos están muy enchufados. Tenemos la ilusión de que vamos a pelear durante toda la temporada”.

Reto de goles para Vini-Rodrygo

“Tienen que seguir con su progresión. ¿Cuantos goles? No sé, creo que tenemos un equipo con muchas opciones porque hay varios que pueden aportar goles (Vini, Bellingham, Rodrygo, Kroos....). Tenemos muchas opciones para marcar goles”

Reunión con los árbitros

“Hemos hablado y creo que ha sido una reunión muy positiva. Despúes de explicar las nuevas reglas, que no son mucho más. Puede que tengamos más tiempi añadido y nos tenemos que acostumbrar a esto. Creo que ahora es todo más claro... como ha sido claro que los árbitros han tenido demasiado uso del VAR porque tienen que entrar menos. El árbitro es un juez que tiene que tener calma para tomar las decisiones... como el año pasado que subieron entrenadores muy jóvenes y, como a Lunin, le faltaba un poco de experiencia. La misión de los árbitros es proteger al futbolista y la imagen del fútbol”