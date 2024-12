¿Cómo está Kylian?: “No he hablado con Mbappé, ha sido un partido igualado, al empatar podíamos tener el control pero pequeños detalles nos han penalizado. No tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir”. Valverde y su error en el segundo gol: “Fede, como Kylian, está triste y decepcionado. Pero a Fede no hay que tocarlo, es un grandísimo jugador. Los errores se hacen y hay que mirar al próximo partido”.

Mbappé y cambiar el lanzador de penaltis: “Seguramente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Hay que darle tiempo para hacerlo mejor. Cuando está Vini los está tirando y bien. Los que tiran los penaltis son tres: Mbappé, Bellingham y Vinicius”.

Análisis del partido: “El Athletic es un equipo en casa muy peligroso, creo que el partido era un empate por lo que han hecho los dos equipos. Para mí era un empate, pero nada que decir. Creo que lo hemos hecho bien a nivel defensivo en la primera parte, se podía hacer mejor con balón. En la segunda parte ha sido mejor, hemos tenido oportunidades... y nada, seguimos en la pelea, en la lucha. Estamos ahí y tenemos que mirar el partido del sábado”.