Chelsea es la sorpresa y Liverpool pierde puntos: así está la tabla de posiciones de la Premier League ¿Y el City?

Un error mayúsculo del cancerbero. Pero el equipo ‘red’ no sólo empató por eso, sino por su primera parte o por la permisividad en alguno de los goles, a remolque en el marcador hasta en dos ocasiones, contra corriente toda la primera mitad, cuestionado todo el duelo en Saint Jame’s Park, pero con un punto -casi de tres- por obra de un fenómeno como Salah.

Entre las dudas sobre su continuidad, por la finalización de su contrato aún no renovado, el atacante egipcio ha participado de forma crucial en 21 goles en esta Premier de los 29 que suma su equipo. Son trece tantos y ocho asistencias en catorce jornadas. Este miércoles salvó a su conjunto de la derrota. Sin matices. Le dio para un punto de indudable valor.

Un empate de carácter del equipo ‘red’, capaz de reponerse al 1-0 después del descanso con el 1-1 e incluso contestar rápidamente a un 2-1 en contra que no merecía y luego obtener el 2-3, entre las dificultades a las que se enfrentó este miércoles, que lo advierten de que el título aún no está hecho. Quizá en camino, pero aún nada seguro. El Liverpool no pierde desde la cuarta cita, aunque con dos puntos menos de renta -siete- que hace una jornada.

El Newcastle lo desfiguró en la primera parte. Ganador casi de cada duelo, vencedor en cada segunda jugada, ágil en la presión alta, transformó el partido en un laberinto para el Liverpool, cada vez con menos salida, cada vez más cerca de su portería, por detrás en el marcador en el minuto 35 por un trallazo de Aleksander Isak que atravesó el marcador (1-0).