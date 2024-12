El DT dio conferencia de prensa luego del partido y dio a conocer que Vinicius se irá de vacaciones de Navidad antes que todos, ya que no podrá jugar el fin de semana antes Sevilla por acumulación de tarjetas.

Vinicius: “Vuelve con nosotros y entrena hasta el viernes. El sábado se va y vuelve el 30, como todos. No tenemos mucho tiempo para preparar el partido ante el Valencia”.

Reivindicación: “En la segunda parte de la temporada he estado más nervioso porque no me gustaba el equipo. En 2025 vuelvo a la normalidad”.

Su vuelta al Real Madrid: “Los días previos nunca imaginaba que pudiera volver. Contesté la llamada por ver si podía conseguir algunos fichajes. Al final caí en la trampa”.

Control del equipo: “Quiero ser honesto: ganar títulos aquí es más sencillo que hacerlo en otro sitio. Una plantilla con los mejores jugadores del mundo, una afición que empuja... Pero no es sencillo ganar títutlos”.

Historia en el Real Madrid: “No puedo quedarme con un título en particular. La Décima fue especial para mí y el Real Madrid, también mi vuelta en el segundo año con la Champions de París. Si tengo que elegir, han sido estos dos”.

Equipo: “Rodrygo, Camavinga... Estuvieron fuera y ahora les tenemos. Vamos saliendo de un momento de dificultad. Todavía no estamos a nuestro mejor nivel, pero seguimos siendo muy peligrosos en frente”.

Títulos: “Ha sido un año fantástico. Hemos tenido dificultades a lo largo del año, con lesiones como Courtois, Militao, Carvajal... Hemos acabado muy bien, y nos da la confianza que necesitábamos para intentar seguir teneindo buenos resultados en 2025”.