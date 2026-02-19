Ancelotti revela su próximo destino antes de disputar el Mundial 2026 con Brasil y opina sobre Vinicius: "Tiene que respetar"

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, aseguró que cree que va a “renovar cuatro años” en su actual cargo, durante una entrevista en ‘Universo Valdano’ de ‘Movistar Plus’ en España, según informó la citada cadena de televisión en una nota de prensa."Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho: análisis, innovación...", explica el técnico, según el comunicado, al exjugador y exentrenador argentino Jorge Valdano, que presenta el citado programa de entrevistas.