Ancelotti revela su próximo destino antes de disputar el Mundial 2026 con Brasil y opina sobre Vinicius: "Tiene que respetar"

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, aseguró que cree que va a “renovar cuatro años” en su actual cargo, durante una entrevista en ‘Universo Valdano’ de ‘Movistar Plus’ en España, según informó la citada cadena de televisión en una nota de prensa. "Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho: análisis, innovación...", explica el técnico, según el comunicado, al exjugador y exentrenador argentino Jorge Valdano, que presenta el citado programa de entrevistas.

Ancelotti también expresó que “le gusta mucho” el trabajo que viene realizando con la ‘Canarinha’, mostrando satisfacción con el proyecto deportivo y el grupo de jugadores. Sus declaraciones refuerzan la intención de ambas partes de extender el vínculo y dar continuidad al proceso. Según trascendió, el acuerdo entre el entrenador y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) estaría encaminado hasta 2030. De concretarse la renovación, Brasil apostará por la estabilidad en el banquillo con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales.

ANCELOTTI SOBRE VINICIUS