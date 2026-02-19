Internacionales

Ancelotti revela su próximo destino antes de disputar el Mundial 2026 con Brasil y opina sobre Vinicius: "Tiene que respetar"

A pocos meses de empezar el Mundial, Ancelotti revela su futuro y habla sobre el caso de Vinicius.

2026-02-19

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, aseguró que cree que va a “renovar cuatro años” en su actual cargo, durante una entrevista en ‘Universo Valdano’ de ‘Movistar Plus’ en España, según informó la citada cadena de televisión en una nota de prensa.

"Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho: análisis, innovación...", explica el técnico, según el comunicado, al exjugador y exentrenador argentino Jorge Valdano, que presenta el citado programa de entrevistas.

Ancelotti también expresó que “le gusta mucho” el trabajo que viene realizando con la ‘Canarinha’, mostrando satisfacción con el proyecto deportivo y el grupo de jugadores. Sus declaraciones refuerzan la intención de ambas partes de extender el vínculo y dar continuidad al proceso.

Según trascendió, el acuerdo entre el entrenador y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) estaría encaminado hasta 2030. De concretarse la renovación, Brasil apostará por la estabilidad en el banquillo con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales.

Real Madrid rompe el silencio, deja su firma postura con Vinicius y aporta la prueba que puede destruir a Prestianni

ANCELOTTI SOBRE VINICIUS

Durante la conversación, que se emitirá este viernes en España, Ancelotti también es preguntado por Vinicius.

“Yo lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo", afirma el también ex técnico del Real Madrid, según la citada nota.

“El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid a nivel humano", añade.

Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
