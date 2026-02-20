Benfica recibe la primera mala noticia sobre Gianluca Prestianni tras el escándalo de racismo contra Vinicius

El partido se disputará en casa de los encarnados y no estará sobre el césped por acumulación de tarjetas el extremo argentino Gianluca Prestianni, que se convirtió el pasado martes en el foco mediático del encuentro de ida contra el Real Madrid, al ser acusado de insultos racistas hacia el delantero brasileño Vinicius, por lo que el encuentro, por aplicación del protocolo antirracismo de la UEFA, estuvo parado durante varios minutos, mientras el colegiado investigaba lo ocurrido.

El Benfica resetea el modo 'Champions' para centrarse en la Liga lusa, con Prestianni sancionado, por lo que, antes del partido de vuelta del 'play off' de acceso a octavos de la Liga de Campeones en el Bernabéu, se medirá este sábado al AVS, colista que solo cuenta con una victoria en lo que va de campeonato.

El Benfica es tercero en Liga a siete puntos del líder, el Oporto, y para el encuentro de mañana Mourinho podrá contar con el internacional colombiano Richard Ríos, que regresó frente al Real Madrid tras casi un mes de baja por lesión.

Otro cafetero que también debería volver a los terrenos de juego este sábado es Luis Suárez, ex del Almería y actual delantero del Sporting (2º clasificado a 4 puntos del líder), que visitará la cancha del Moreirense (6º).

Suárez -que lleva 19 dianas en Liga- cumplió una sanción por acumulación de tarjetas amarillas y se perdió la ronda pasada contra el Famalicão, que el Sporting logró ganar con un gol sobre la bocina de Daniel Bragança.

Por su parte, el Oporto, de los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz, recibirá el domingo al conjunto del Rio Ave (15º).

La influencia de Veiga en la medular y de Sainz en las bandas podría ser la clave para los 'dragones' en lo que resta de curso, más aún cuando ya no contarán en lo que resta de temporada con el delantero internacional español Samu Aghehowa, lesionado en la rodilla derecha.