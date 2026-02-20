Benfica recibe la primera mala noticia sobre Gianluca Prestianni tras el escándalo de racismo contra Vinicius

El Benfica resetea el modo 'Champions' para centrarse en la Liga lusa, con Prestianni sancionado, por lo que, antes del partido de vuelta del 'play off' de acceso a octavos de la Liga de Campeones en el Bernabéu, se medirá este sábado al AVS, colista que solo cuenta con una victoria en lo que va de campeonato.El partido se disputará en casa de los encarnados y no estará sobre el césped por acumulación de tarjetas el extremo argentino Gianluca Prestianni, que se convirtió el pasado martes en el foco mediático del encuentro de ida contra el Real Madrid, al ser acusado de insultos racistas hacia el delantero brasileño Vinicius, por lo que el encuentro, por aplicación del protocolo antirracismo de la UEFA, estuvo parado durante varios minutos, mientras el colegiado investigaba lo ocurrido.