Benfica festeja: Arbeloa sufre inesperado golpe y Real Madrid lo pierde por este tiempo para la Champions League

Un tiempo de baja que, según pudo saber EFE de fuentes del club, se extiende hasta siete días, por lo que el central también se pierde el partido de vuelta de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica (0-1 a favor del Real Madrid en la ida).Huijsen encadenaba tres titularidades de forma consecutiva y que vuelve a sufrir un contratiempo en forma de lesión, tras haberse perdido esta temporada ocho partidos en cuatro ausencias por problemas musculares.Un problema de última hora para el técnico, Álvaro Arbeloa, que en su rueda de prensa anterior al entrenamiento, ponderaba el contar con cinco defensas en plantilla, con cuatro de ellos, hasta la baja de Huijsen, sanos, y a la espera de la vuelta del brasileño Éder Militao.