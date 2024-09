Ancelotti defendió a Vinicius previo a la Champions League: “Nadie lo puede aguantar, yo tampoco”

El entrenador italiano no dudó en defender a capa y espada al delantero brasileño tras la persecución que está recibiendo en la liga española.

“Es una reacción a una acción muy fea y que ha pasado muchas veces, pero siempre hay insultos contra él. Nadie lo puede aguantar, yo tampoco. Es normal que se pusiese el dedo en la boca por todo lo que está pasando. Lo que ha pasado con Vini en todos estos años no se puede soportar. Hay que fijarse menos en la figura de este joven y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. Creo que hacen esto con él porque es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarle en el partido”.

“Es la misma que al principio porque esta competición es muy especial para mí, no sólo para el club. El día a día del trabajo, estar aquí, preparar el entrenamiento, aguantar los problemas de todos lo días... Me considero muy paciente porque cada día hay un problema que resolver, aunque a veces son tonterías que consideramos problemas, como en la vida”.

Kroos

“Es un tema ya olvidado. Tenemos que pensar hacia delante porque es un jugador que no se puede reemplazar. Tenemos que mirar lo que tenemos porque lo van a hacer muy bien, como lo ha hecho Kroos en todo este tiempo”.

Las lesiones

”Hemos buscado el problema, pero no está en nuestra mano. Es un calendario demasiado exigente. Llega una nueva competición y no se sabe cómo va a salir. Puede ser más entretenida que el año pasado, pero de momento tenemos dos partidos más. Si los organismos que mandan y deciden no piensan que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Pido pensar en reducir el número de partidos para tener competiciones más atractivas”.

Delanteros en el sistema defensivo

“Lo ideal es que marquen goles, que el medio ayude al ataque y a la defensa, que el defensa defienda y el portero pare. Para tener el equipo compacto es importante el trabajo y la ayuda de los delanteros. Pero si el delantero defiende más que un defensa hay un problema y si el portero toca más balones que el pivote hay otro problema. En estos seis partidos se puede hacer mejor, pero lo hemos hecho bastante bien porque solo hemos encajado un gol en acción y otro a balón parado. Hemos tenido cuatro porterías a cero y no es malo”.

El Barcelona

“Es un rival al que se respeta, como al Atlético o Villarreal, que lo están haciendo bien. Tenemos el mismo respeto a todos los equipos que lo están haciendo bien en este momento”.