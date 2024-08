Angela Carini tomó una drástica decisión tras abandonar la pelea ante Imane Khelif en París 2024

Carini, de 25 años, estaba disputando su primera cita olímpica y confirmó que no volverá a pelear en diálogo con el diario La Stampa.

“Ciertamente no me avergüenzo, ¿de qué tengo que avergonzarme? ¿Porque me rendí, porque no pude luchar? Salgo con la cabeza en alto, pero ahora le digo adiós al boxeo”, reveló la joven púgil.

“Quería subir al ring. Pensé en mi padre, que es un ejemplo de vida para mí, y en los esfuerzos que hice para estar aquí. Para mí, estos eran mis Juegos Olímpicos y tenía la intención de caminar el último kilómetro”, añadió.

En referencia al fuerte impacto que recibió en su rostro por parte de Khelif, Carini afirmó: “Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba, así que dije basta. Para mí no es una derrota. No perdí, simplemente me entregué con madurez. No es justo porque me sacrifiqué por completo para estar aquí en mis primeros Juegos Olímpicos y en cambio no pude luchar”.