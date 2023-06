Antony costó 100 millones y Manchester United medita echarlo por escandaloso motivo: la situación es inaceptable

Cavallini agregó: “Rompió mi maleta, tomó mi bolso, mi pasaporte. Me rompió el móvil, no me dejaba ir. Estuve presa desde las 10 de la noche hasta casi las 3:30 de la mañana. Yo lo llamo cautiverio privado. Sólo quería salir de ahí y me dijo que no me iría hasta que lo borrara todo. Haré lo que sea necesario. Iré a Inglaterra a denunciar la agresión, la falta de ayuda, la detención ilegal, el maltrato psicológico, todo lo que me hizo. Era mi mejor sueño y luego se convirtió en mi peor pesadilla”.

Este incidente marcaría la carrera de Antony ya que Manchester United está siendo vendido al millonario qatarí, Jassim bin Hamad al-Thani. Los nuevos directivos ven la situación como inaceptable.