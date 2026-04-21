Arbeloa confirma el futuro de Vinicius tras ser silbado por todo el Bernabéu: "No hay que darle más importancia"

"Con lo de Militao no quería correr ningún tipo de riesgos. Lo necesito al máximo para el viernes. Siempre tiene esa mentalidad e incluso en un partido así quiere seguir sumando minutos en el campo. No hay que darle más importancia, porque le vamos a ver el próximo viernes en el campo".También tuvo palabras para Camavinga, el otro de los jugadores más criticados del Real Madrid frente al Alavés: "Ha vuelto a estar en el campo, a jugar, a ayudar al equipo. Tiene mucha personalidad y una gran experiencia. Siempre que lo voy a necesitar como hoy, va a saltar al campo. Estos meses ha sido importante. Ha sumado minutos. Llegó muy joven al Real Madrid y han conseguido muchos títulos importantes. No solo tiene la confianza de su entrenador, también del club y de la afición".Sobre cuál es el objetivo del Real Madrid hasta final de temporada, dejó claro que será ganar los seis partidos que le restan por jugar y señaló que cada partido cuenta en el Real Madrid."Como siempre digo, me importa muy poco lo que me juego yo. Lo importante es lo que se juega el Real Madrid y saldremos a ganar los seis partidos que quedan. Mi mensaje es claro. Tenemos una exigencia y una responsabilidad"."Hasta que matemáticamente tengamos opciones, por supuesto que hay Liga. El día que perdamos la Liga y la gane el Barcelona, le daremos la enhorabuena. Hasta entonces, seguiremos peleándola. No hay duda, esto es lo que se nos exige. Hasta que haya posibilidades hay que seguir peleando", finalizó.