Arbeloa confirma el futuro de Vinicius tras ser silbado por todo el Bernabéu: "No hay que darle más importancia"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes, después de los pitidos que recibió Vinícius durante el partido ante el Alavés, que desea que el jugador brasileño se quede muchos años en el conjunto blanco. El técnico madridista defendió a uno de los jugadores más silbados por el público del Bernabéu después de caer ante el Bayern Múnich. Junto a Camavinga, Vinícius fue el más criticado y, después de marcar uno de los dos goles del conjunto blanco, pidió perdón a su afición.

"Estoy seguro y espero y deseo que Vinícius Júnior quiera quedarse muchos años en el Real Madrid. Quiero que se quede Vinícius muchos años aquí. Es lo que me importa. Creo firmemente que Vinícius cuenta con el cariño de la afición madridista", dijo. "No podemos negarle la actitud de querer siempre más, de intentarlo, de no esconderse. Tiene un gran valentía. Es un gran madridista, siente mucho el escudo y me alegra mucho cuando al final el público le recompensa con aplausos. No tengo la sensación de que sea algo generalizado ni que pase todos los días ni que sea solo con Vinícius", añadió. Además, declaró que en el Real Madrid, todos los jugadores se morirán con la exigencia de su estadio, que, resaltó, quiere siempre sacar lo mejor de sus jugadores. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "A mí me silbaron como signo de exigencia sabiendo lo que puede dar uno. Lo que siempre me alegra es que cambie los primeros pitos por aplausos. Lo ha hecho muchas veces y para mí es lo importante". Preguntado por si piensa en las opciones de Carvajal de jugar el Mundial, fue contundente: "Tengo 20 jugadores o 23. Cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial y si me lo permitís voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo". Sobre Jude Bellingham, sustituido en la segunda parte, explicó que cambió al jugador inglés porque venía de una lesión y lo necesita para los próximos partidos.