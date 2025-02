El central ha reconocido, no obstante, que el equipo “ya no tiene margen de error” después de haberse dejado tantos puntos, y que debe “sumar de a tres” si quiere mantenerse con opciones de levantar el título.

“No me corresponde a mí entrar en detalles ni comentar nada sobre eso. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en todo lo que nos queda por delante”, ha respondido el internacional charrúa.

El zaguero uruguayo no ha tenido un inicio de temporada fácil tras lesionarse con su selección en la Copa América del pasado verano, pero ha afirmado estar “contento por volver con el equipo y jugar después de mucho tiempo”.

“Lo que pasa es que estábamos negociando un nuevo contrato, y uno nunca se sabe cómo se puede dar. Ahora me siento valorado e importante en este equipo”, ha añadido.

“Raphinha tiene razón, al final no podemos decir todo lo que pensamos. Entiendo que ser árbitro es una profesión difícil, pero no me corresponde a mi responder a estos temas”.