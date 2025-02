Ancelotti señala al mejor jugador de la historia tras las palabras de Cristiano; lo que pasa con Mbappé y Bellingham

“Bellingham tiene un hematoma por un golpe y no puede entrenar, no estará disponible mañana. Vinicius le hemos dado un día más de recuperación, pero va a estar disponible para mañana”, comentó Ancelotti.



Cristiano Ronaldo volvió a señalarse como el mejor jugador de la historia en una entrevista que tuvo con El Chiringuito en la sección “Edu y sus amigos”.

El crack portugués no dudó: “No he visto a nadie como yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad”.