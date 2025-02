Cristiano Ronaldo revela: salida del Real Madrid, su casi fichaje por Barcelona y arremete contra el Balón de Oro: “No hay credibilidad”

Cristiano Ronaldo ofreció una reveladora entrevista a Edu Aguirre , donde abordó temas tanto del pasado como del presente. En su conversación, el astro portugués no solo analizó su carrera y sus logros, sino también sus pensamientos sobre rivales, su tiempo en el Real Madrid y su relación con el fútbol actual.

En cuanto a su salida del Real Madrid , Ronaldo explicó que sentía que su ciclo con el club ya había llegado a su fin. Si bien valoró su tiempo en el equipo y mantiene respeto por Florentino Pérez , dejó claro que buscaba una nueva motivación que no encontraba en el Madrid, lo que facilitó su salida. A pesar de esto, no cerró la puerta a un posible regreso al club en el futuro.

“Me gustaba jugar y hacer goles ahí. Era un estadio en el que me venía arriba, me silbaban, había un aura diferente. Me daban igual los insultos, solo pensaba en marcar para callar a esa gente. Me gustaba más hacer gol en el Camp Nou que en el Bernabéu”.

“Pude jugar en el Barça. Estuve con una persona del club y quiso contratarme, pero no pasó. Me querían fichar y me llevaban al año siguiente. El Manchester me llevaba en el momento”.

“El mayor goleador de la historia soy yo. No siendo zurdo, estoy en el top 10 de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, soy rápido, soy fuerte, salto mucho... No vi nadie mejor que yo”.

“No hay credibilidad, Vinicius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar.

“Tiene que haber sido jugador antes. Si no ha estado en un vestuario, es muy difícil, imposible. Si miras a la historia, de los 50 mejores, 48 han sido jugadores. No tengo entrenador favorito, aprendí de todos. He tenido entrenadores muy malos. No tienen ni p*** idea del fútbol”.

“Es mi casa, España. Mis hijos crecieron allí, mis amigos, jugué en el Madrid. Estaré siempre con el Madrid en mi corazón, es donde más feliz fui. Ahora los niños me ven por redes sociales y por eso me conocen. Mi hijo Mateo es muy del Madrid. Me pica diciendo que Mbappé es mejor que yo”.

“Mi ciclo estaba encerrado, quería una motivación diferente. Mi salida no me desgastó. El presidente aceptó mi salida, aunque no se portó muy bien conmigo negociando. Él quería volver atrás, pero yo ya no podía. Aprecio y tengo respeto a Florentino, hablo alguna vez con él. No descarto volver un día cuando termine mi carrera y hacer algo chulo”.

Sobre Kylian Mbappé

“Kylian Mbappé no sabe jugar de delantero, porque no es su posición. Si estuviese en el Madrid le enseñaría a jugar de ‘9’ como Cristiano, porque yo también tuve que aprender. Yo, si fuera él, jugaría como juega Cristiano de delantero. Aparezco dentro del área, no estoy dentro del área. Hay que ser impresivible y él tiene condiciones. No puede esperar, tiene que aparecer. Si yop lo sigo haciendo, él claro que puede. A la afición del Madrid: es muy bueno, tienen que protegerlo. Le quiero mucho.

¿Ves fútbol?

“De vez en cuando sí. Me gusta, es mi pasión. Veo Sporting de Portugal, que es mi club. Al Manchester, al Madrid, a la Juventus...”

¿Meter goles crea adicción?

“Es la mejor sensación del mundo. Me encanta, sigo teniendo esa euforia. No pienso en ser entrenador, lo veo casi imposible, no me gusta. Quiero hacer cosas que no domino y me gusta aprender. Ser dueño de un club tiene más sentido, no lo descarto”.

Dejar el fútbol

“No me lo imagino, pero me estoy preparando mi futuro. Con varias empresas, con cosas que me puedan motivar... También ayudar a la sociedad y a los jóvenes. Me gusta aprender de otros sectores. A nivel mental no lo pienso, aunque se que está cerca. Hablo mucho con Pepe y me dice que está mejor que nunca. Pienso en prolongar lo máximo hasta que no de más para estar orgulloso conmigo mismo. Llegar a los 40-42 años.”

Competitividad

“Desde niño soy así, me picaba y lloraba. Mis vecinos me llamaban “el llora”, porque cuando perdía, lloraba de rabia. Tengo residuos de mal comportamiento del pasado. Ahora llego a casa y mis hijas me reprochan cuando me enfado o protesto”.

Críticas y derrotas

“No me entra en mi servidor ahora, es gente que no me conoce, que tiene envidia... Tengo que vivir con los que me quieren, los demás no. La rabia de perder es menor ahora, pero en el campo no acepto perder. Se queda ahí, no puedo volver a casa y estar mal con mi familia. Antes era diferente, en el Madrid si fallaba un penalti, me encerraba en mi habitación, no cenaba y hablaba solo”.