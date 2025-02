Cristiano Ronaldo sin pelos en la lengua al ponerse por encima de Messi: “El mejor de la historia soy yo, punto final”

Cristiano Ronaldo brindó declaraciones en exclusiva a Edu Aguirre y aprovechó para lanzar un claro “dardo” a la MLS y a la percepción que se tiene sobre las ligas fuera de Europa. Al ser cuestionado sobre su decisión de jugar en Arabia Saudí , CR7 fue claro. “Cuando tomé la decisión de venir, no pensé que iba a crecer tan rápido ni que tendría ese cambio. Sabía que iba a ser muy top, pero fue en el primer año. Todo fue muy rápido. La gente no sabe, habla demasiado y opina sin saber. Me da mucha pena porque es una realidad completamente diferente, cuando hablan de Arabia Saudí o de Estados Unidos”. Frente a una pregunta directa de Aguirre sobre si consideraba la MLS una liga inferior, Ronaldo respondió tajantemente: “Obvio”.

Sobre el Real Madrid y su relación con la actual estrella del club, Kylian Mbappé, Ronaldo reveló que en casa se bromea sobre el delantero francés. “A mi hijo Mateo le gusta mucho Mbappé. Y me pica diciéndome que es mejor que yo. Y le digo ‘papá es mejor que Mbappé, tiene muchos más goles’”, comentó entre risas. Sin embargo, dejó claro que considera a Mbappé como el mejor del equipo, destacando su calidad y asegurando que el Real Madrid debe protegerlo y darle todo el apoyo necesario. “Cuidarlo, cuiden al chaval, es muy bueno. Madrid tiene que protegerlo. No tengo duda que va a dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid. Le quiero mucho, no solo por la historia que ha tenido. De verdad, le veo como un crack y creo que le dará alegrías al equipo”, añadió. Finalmente, cuando Aguirre le preguntó si se consideraba el mejor jugador de la historia, Ronaldo respondió con total seguridad: “Yo creo que sí, sinceramente. No he visto a nadie como yo. Soy diferente. Lo noto. Los números no engañan. No tengo que presumirme, o me presumo por algo que es verdad”.