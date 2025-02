Van Dijk señala al mejor futbolista entre Messi y Cristiano Ronaldo: “Mientras siga jugando, se merece el Balón de Oro”

Sin embargo, el defensor del Liverpool no duda en señalar que el argentino es el rival más difícil al que se ha enfrentado. La admiración por Messi no es reciente, y sus declaraciones a lo largo de los años no dejan lugar a dudas sobre su opinión.

“¿El oponente más difícil que enfrenté? Sin duda, Lionel Messi. Esa capacidad que tiene de hacer la diferencia en cualquier momento... Si le das un centímetro, te castiga. Creo que Messi es el mejor jugador del mundo. Lo sigue demostrando, y se merece el Balón de Oro mientras siga jugando”, expresó Van Dijk en una reciente entrevista, recordando los intensos duelos que vivió contra el argentino tanto en la Champions League de 2019 como en el Mundial de Qatar 2022.

El defensor, que se destacó por su solidez en el centro de la defensa, recuerda especialmente el enfrentamiento en la semifinal de la Champions de 2019, cuando el Barcelona de Messi ganó 3-0 en el Camp Nou.

A pesar de la histórica remontada del Liverpool en Anfield, que dejó fuera a los catalanes, Van Dijk no olvida la calidad del argentino. “Cuando Messi está en su mejor versión, no hay nada que hacer. Esa noche en Barcelona fue muy difícil. Marcó dos goles, y al final, yo me fui muy decepcionado. Me alegra no tener que enfrentarme a él cada temporada”, agregó.