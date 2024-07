¿Jugará Messi? Scaloni revela detalles de la lesión de Leo previo al Argentina-Ecuador y habla del arbitraje en la Copa América

“Vamos a esperar un ratito, esperamos un par de horas y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor. Ayer tuvimos buenas sensaciones y hoy tomaremos este día para definir al equipo. En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos”, expresó Scaloni.

El estratega de Argentina no descartó una dupla entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quien ha estado encendido en esta Copa América.

“Cuando ha jugado Leo, también han jugado Julián y Lautaro. La estadística no altera que no juegue Leo. Intentaremos que esté y después, si no está, buscar lo mejor para el equipo. Hoy hablaré con él, me parece justo que se tome su tiempo y entrene lo que sea posible”, agregó.