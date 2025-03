Arne Slot muestra su frustración por el mal rendimiento de Darwin Núñez en los últimos dos partidos

Tras la eliminación del pasado martes del Liverpool de la UEFA Champions League a manos del PSG, el técnico neerlandés de los reds, Arne Slot, mostró su descontento con un jugador en concreto: Darwin Núñez.

El futbolista uruguayo cuajó un mal encuentro en la noche del martes, siguiendo así la tónica que el ex del Benfica o Peñarol entre otros lleva manteniendo desde que llegara a Anfield hace ya tres temporadas.

¿Pero qué ha pasado con Darwin y por qué Slot está tan frustrado con él?

75 Millones, 0 Gol

Existían ciertas dudas acerca del fichaje de Darwin por el Liverpool, principalmente por los problemas de adaptación que el futbolista podría tener al llegar a una liga como la Premier League. El desembolso de 85 millones no fue en vano, Darwin estaba jugando a un grandísimo nivel en el Benfica y ya había demostrado su valía en Champions frente a todo un FC Barcelona.

Pero lo que pasó no lo suponía ni la mejor de las apuestas de fútbol, ya que el rendimiento de Darwin es totalmente preocupante.

Tercera temporada de Darwin y parece que la paciencia en Anfield se ha terminado, el charrúa ha tenido oportunidades de sobra para demostrar lo buen jugador que puede llegar a ser pero ha parecido totalmente lo contrario: un futbolista caótico y sin ideas que no tiene nada de confianza de cara a gol.

Ni con Klopp, ni con Slot

Claro está que el problema de Darwin no es por falta de oportunidades, ya que tanto Klopp como Arne Slot tras su llegada procedente del Feyenoord este verano le han dado al ex de Peñarol suficientes oportunidades para recuperar la confianza. Aunque Anfield ha podido ver destellos muy ocasionales de lo que es capaz, no es suficiente para mantenerse en el once titular del Liverpool, pasando a un segundo plano e, incluso, en convertirse en un meme.

Un delantero que venía de conseguir 26 goles y 4 asistencias en 28 partidos con el Benfica no se puede permitir números tan pobres como los 9/11 goles por temporada jugando cerca, o más, de treinta partidos en una temporada.

Contra el PSG, Darwin volvió a mostrar su peor versión, fallando un penalti decisivo que eliminó a su equipo, lo que ha terminado totalmente con la paciencia de un Arne Slot que se verá obligado a buscar un nuevo delantero en el próximo mercado de verano.

En busca de alternativas

Claramente la paciencia se ha terminado, el Liverpool irá en busca de un nuevo delantero en el próximo mercado. La verdadera pregunta es ¿quién? Si bien existen varios nombres, parece que el que más gusta a la directiva de los reds no es otro que el flamante delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez que, a pesar de la polémica y su fallo decisivo ante el Real Madrid, está cuajando una excelente temporada, asumiendo el rol de líder en el Atlético.

Y es que, precisamente, el Atlético de Madrid es uno de los destinos en los que Darwin Núñez puede recalar la próxima temporada, ya que es un futbolista del gusto de Diego Pablo Simeone, que está dispuesto, no solo a tratar de retener a Julián Álvarez pese a las grandes ofertas que pueden llegar por el argentino, sino también fichar a un Darwin Nuñez que, si bien es cierto que jugó en la Segunda División con el Almería, ya conoce de primera mano el fútbol español.

Pese a ello, el Atlético de Madrid baraj varios nombres, y es cierto que Darwin ha sido ofrecido, sin éxito, a varios grandes clubes europeos, los cuales han rechazado la llegada del uruguayo debido al pésimo momento de forma que atraviesa.

La presión de los focos y el deseo de volver a ser él

La Premier League se le está quedando algo grande a Darwin Núñez, tras tres temporadas sigue sin encontrar su ritmo y no consigue hacerse hueco en el once inicial del Liverpool, asumiendo un rol totalmente secundario dentro de la plantilla.

Ya sea la presión de jugar en un club como el Liverpool o el foco mediático que supone el elevado costo de su traspaso al conjunto de Merseyside, Darwin Núñez busca volver a encontrarse, únicamente queda saber si lo conseguirá en el Liverpool o deberá marcharse para recuperar la confianza.