Arsenal extiende la ventaja y el City tropieza en el inicio del 2026: así queda la tabla de la Premier League tras 19 fechas

El Manchester City no respondió ni colectiva ni individualmente a la altura esperada en su visita al Sunderland, reducido a un empate después de seis victorias consecutivas en la liga inglesa, en la que se quedó a cuatro puntos del liderato del Arsenal al final de la primera vuelta (0-0).Una sola ocasión tuvo Erling Haaland, apenas apareció Cherki, demasiado gris como todo su equipo, al que no le alcanzó la ofensiva final contra el repliegue conmovedor del Sunderland, en el día del regreso a la competición de Rodri en la segunda parte, mes y medio después, tras la lesión de Nico González.