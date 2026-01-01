Guardiola lo pidió y Manchester City lo cierra en 76 millones: el goleador que jugará con Haaland

<b>Manchester City</b> está a punto de confirmar su primer gran refuerzo del mercado invernal. A pedido del propio<b> Pep Guardiola</b>, el club fichará a uno de los jugadores del momento en la Premier League, que también estuvo en el radar de clubes como <b>Liverpool</b>, <b>Chelsea </b>y <b>Manchester United</b>. Se trata de nada más que <b>Antoine Semenyo</b>. El extremo ghanés del <b>Bournemouth </b>es uno de los <b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/inglaterra/goleadores">goleadores del campeonato</a></b> tras convertir nueve tantos, y lleva tres asistencias en 19 partidos disputados.