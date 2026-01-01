Guardiola lo pidió y Manchester City lo cierra en 76 millones: el goleador que jugará con Haaland

Manchester City está a punto de confirmar su primer gran refuerzo del mercado invernal. A pedido del propio Pep Guardiola, el club fichará a uno de los jugadores del momento en la Premier League, que también estuvo en el radar de clubes como Liverpool, Chelsea y Manchester United. Se trata de nada más que Antoine Semenyo. El extremo ghanés del Bournemouth es uno de los goleadores del campeonato tras convertir nueve tantos, y lleva tres asistencias en 19 partidos disputados.

De acuerdo a la información de BBC de Londres, el City vio que la competencia por su traspaso se estaba yendo de las manos, por lo que Guardiola exigió ficharlo durante las próximas 48 horas. Los 'Ciudadanos' pagarán alrededor de 76 millones de euros por su traspaso, provocando que Semenyo se convierta en la venta más grande de la historia del Bournemouth. El africano se destaca por su potencia, habilidad y con mucha llegada al arco rival. No obstante, su fichaje cumple una parte fundamental en el esquema de Pep: su futura conexión con Erling Haaland.