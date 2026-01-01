El Chelsea lo despide y anuncia su primera salida empezando el 2026: "Le deseamos lo mejor"

El italiano <b>Enzo Maresca</b> ya no es técnico del <b>Chelsea</b>. Así lo confirmó este 1 de enero la entidad londinense por medio de un comunicado oficial, tras un acuerdo al que han llegado ambas partes."El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado", indica el conjunto inglés sobre la salida del DT, que llegó al banquillo en junio de 2024 y que tenía contrato hasta junio de 2029.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/inglaterra">Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League</a></b>En esta etapa, el exjugador de equipos como <b>Sevilla </b>o <b>Málaga</b>, y extécnico de <b>Parma </b>y <b>Leicester</b>, llevó a los 'Blues' a conseguir la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.Esta campaña, en cambio, el <b>Chelsea </b>llevaba en los últimos meses un camino lleno de dudas y los rumores de un descontento de <b>Maresca </b>con la propia directiva eran constantes.Antes de esta decisión había ganado tan solo un encuentro de los últimos siete de la Premier, aunque en la Carabao Cup está en semifinales y en la FA Cup en la tercera ronda, mientras que en la Champions League es decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de los puestos que dan acceso directo a los octavos.