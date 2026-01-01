El Chelsea lo despide y anuncia su primera salida empezando el 2026: "Le deseamos lo mejor"

El italiano Enzo Maresca ya no es técnico del Chelsea. Así lo confirmó este 1 de enero la entidad londinense por medio de un comunicado oficial, tras un acuerdo al que han llegado ambas partes.

"El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado", indica el conjunto inglés sobre la salida del DT, que llegó al banquillo en junio de 2024 y que tenía contrato hasta junio de 2029.

En esta etapa, el exjugador de equipos como Sevilla o Málaga, y extécnico de Parma y Leicester, llevó a los 'Blues' a conseguir la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Esta campaña, en cambio, el Chelsea llevaba en los últimos meses un camino lleno de dudas y los rumores de un descontento de Maresca con la propia directiva eran constantes.

Antes de esta decisión había ganado tan solo un encuentro de los últimos siete de la Premier, aunque en la Carabao Cup está en semifinales y en la FA Cup en la tercera ronda, mientras que en la Champions League es decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de los puestos que dan acceso directo a los octavos.