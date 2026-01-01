Internacionales

El Chelsea lo despide y anuncia su primera salida empezando el 2026: "Le deseamos lo mejor"

Los 'Blues' se quedan sin DT: Enzo Maresca deja su cargo tras los malos resultados de las últimas semanas.

  • El Chelsea lo despide y anuncia su primera salida empezando el 2026: Le deseamos lo mejor

    Enzo Maresca dirigió su último partido con el Chelsea el martes empatando contra Bournemouth.

2026-01-01

El italiano Enzo Maresca ya no es técnico del Chelsea. Así lo confirmó este 1 de enero la entidad londinense por medio de un comunicado oficial, tras un acuerdo al que han llegado ambas partes.

"El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado", indica el conjunto inglés sobre la salida del DT, que llegó al banquillo en junio de 2024 y que tenía contrato hasta junio de 2029.

Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

En esta etapa, el exjugador de equipos como Sevilla o Málaga, y extécnico de Parma y Leicester, llevó a los 'Blues' a conseguir la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Esta campaña, en cambio, el Chelsea llevaba en los últimos meses un camino lleno de dudas y los rumores de un descontento de Maresca con la propia directiva eran constantes.

Antes de esta decisión había ganado tan solo un encuentro de los últimos siete de la Premier, aunque en la Carabao Cup está en semifinales y en la FA Cup en la tercera ronda, mientras que en la Champions League es decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de los puestos que dan acceso directo a los octavos.

Barcelona consigue su regreso en el 2026, James Rodríguez sorprende con su nuevo club y Sergio Ramos aclara su futuro

En la Premier es quinto, a 15 puntos del líder Arsenal. Maresca dirigió su último partido el martes empatando de local ante Bournemouth (2-2). En total ha dirigido a los 'Blues' en 92 encuentros entre todas las competiciones, con 55 triunfos.

El Chelsea, que repasa los triunfos conseguidos con Maresca y asegura que "estos logros serán una parte importante de la historia reciente del club", le agradece "su contribución" y le desea "lo mejor para el futuro".

"Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada", apunta el Chelsea, obligado ahora a buscar un relevo que se haga cargo del banquillo, cuyo siguiente partido es el domingo en el campo del Manchester City.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

Premier League
|
Técnica
|
Enzo Maresca
|
Chelsea
|