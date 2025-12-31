Tiene decidido dejar el Bayern y contactó a Hansi Flick: sueña con jugar en el Barcelona

El <b>Bayern Múnich</b> parece que se va a desprender de una de sus valiosas piezas. El mediocampista <b>Leon Goretzka </b>estaría viviendo sus últimos seis meses en la entidad bávara, pues todavía no recibe una propuesta de renovación. Pese a tener una gran cantidad de minutos con <b>Vincent Kompany</b> en la Bundesliga, el jugador de 30 años no ha sido trascendentales en la Champions League. El DT ha optado por otros futbolistas y la realidad también es que la relación entre <b>Goretzka </b>y la directiva empieza a distanciarse.