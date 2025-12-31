Tiene decidido dejar el Bayern y contactó a Hansi Flick: sueña con jugar en el Barcelona

El Bayern Múnich parece que se va a desprender de una de sus valiosas piezas. El mediocampista Leon Goretzka estaría viviendo sus últimos seis meses en la entidad bávara, pues todavía no recibe una propuesta de renovación. Pese a tener una gran cantidad de minutos con Vincent Kompany en la Bundesliga, el jugador de 30 años no ha sido trascendentales en la Champions League. El DT ha optado por otros futbolistas y la realidad también es que la relación entre Goretzka y la directiva empieza a distanciarse.

Goretzka entiende que su futuro en el Bayern ya está sentenciado porque el club no ha movido un dedo para proponerle la renovación de contrato. En ese contexto, el mediocampista ya piensa en una salida y podría irse al club menos pensado: FC Barcelona. El volante alemán habría contactado a Hansi Flick para hacerle saber su deseo de vestir de azulgrana a partir del próximo curso. Si bien el entrenador estaría encantado de tenerlo en sus filas, el presente indica que el mediocampo blaugrana está más que ocupado. Hoy en día, el Barcelona cuenta con figuras como De Jong, Pedri, Casadó, Marc Bernal, Gavi, Fermín, Olmo y el reconvertido Eric Garcia.