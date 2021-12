Así fue la charla íntima entre Cristiano Ronaldo y Ferguson: imperdible anécdota y lo que Sir Alex odiaba como DT

‘‘Para mí, estas son las cosas más importantes, además de ganar la Champions League, la Premier League y ese tipo de cosas. Por eso quiero agradecerle por lo que me dijo y como dije al principio, él siempre cumplía con todo lo que me decía. Debo apreciar eso”, reconoce Ronaldo .

‘’Un día, yo estaba muy deprimido, porque mi padre estaba en el hospital y yo estaba tan afectado emocionalmente, tan deprimido que hablé con Sir Alex y me dijo que podía ir a visitarlo y quedarme dos o tres días con él. Me dijo que iba a ser difícil, porque justo teníamos que jugar partidos duros, pero que entendía mi situación’’, relata el portugués.

‘‘Compartimos muchos hermosos momentos juntos, pero creo que guardo en mi corazón los más duros. Probablemente él no lo recuerde, y se supone que no debo decirlo,pero lo haré porque esta es una hermosa historia’’, comienza contando Cristiano .

El histórico DT del Manchester United hizo memoria y repasó un caso anterior que lo puso a reflexionar sobre la importancia de estar junto a la familia.

‘‘Saqué eso de algo que viví cuando era un entrenador joven. Una vez, recuerdo que un chico vino a mi oficina un martes y me preguntó si podía tener el viernes libre. Cuando le pregunté por qué, me dijo que su madre había muerto. Estás vencido. ¿Qué podés hacer? Entonces le dije que sí, por supuesto. Desde ese momento si un jugador me pedía el día libre automáticamente iba a decir que sí”, declaró.

Ferguson tomó ese ejemplo para aplicarlo en el futuro. “En el caso de Cristiano, él sabía que su padre estaba enfermo. Sabía que estaba en el hospital, y para él era importante estar allí. No importaba el club. Uno tiene que entender que algunas cosas con más grandes que el fútbol, y la familia es definitivamente una de ellas. Sin lugar a dudas. Nunca, pero nunca deberías poner al fútbol por encima de la familia’’, señaló.

Lo que menos le gustaba como entrenador

Por otro lado, Ferguson reveló cuál era el momento que odiaba a la hora de dirigir. “Siempre sentí que la parte que no disfrutaba eran los 45 minutos previos al inicio. Cuando el equipo está entrando en calor y uno no puede hacer nada. Estoy sentado en mi oficina y quiero que el partido empiece ya. Pero no se puede porque ellos están calentando y estás solo. Estoy sentado en mi oficina mirando la tele mientras ellos entran en calor. Y eso era lo único que no disfrutaba. Pero cuando el partido empezaba era fantástico’’, confesó.

El escocés de 79 años miró a Cristiano y lo puso en un incómodo momento con una afirmación: “Es verdad, quiero decir. Tú te convertirás en entrenador algún día”. Ronaldo, sorprendido por el planteo, lo dejó en duda. “Tal vez no. No sé...’’, respondió con una sonrisa cómplice.