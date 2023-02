¡Polémica! Atlético explota tras empatar contra el Real Madrid y muestra cómo quedó Correa: “Nada nuevo en el Bernabéu”

En la misma línea se expresó Tomás Reñones, Team Manager del Atlético: “El que haya visto el partido se da cuenta de que no es expulsión, pero no es ninguna sorpresa, se está convirtiendo en costumbre con este colegiado. Lo malo es que se pueda convertir en algo natural y los jugadores están indignados con la situación. Impotentes por no poder luchar con las mismas armas sobre el terreno de juego”.