“Ahí fue cuando les vi, eran cuatro o cinco. Uno de ellos tenía una pistola y me dijo que bajara. Yo le dije: No, dime lo que quieres”. Uno de los asaltantes empezó a golpearlo, ante la negativa de Aubameyang de sentarse.

En una entrevista con The Athletic, Aubameyang recuerda aquel triste momento. “Mi hijo mayor vino corriendo y me dijo: Papá, hay unos tipos en la casa. Entraron desde fuera, donde mi mujer estaba fumando con mi prima y su novio. Se llevaron al novio de mi prima y entraron en la casa. Mi mujer gritaba. Tenían una pistola”.

“Después de eso, los niños me decían: Papá, no quiero ir a la escuela, tengo miedo de que pase algo. Durante un año, el pequeño decía: No puedo dormir solo”, asegura.

Desde ese atraco han pasado ya más de dos años, pero el gabonés y su familia no se plantean volver a pisar ese domicilio. “Todavía tengo esa casa, pero no he vuelto desde entonces. Creo que empezaré a alquilarla porque mis hijos no quieren volver a Barcelona”.

Sus hijos son los que más fobia tienen a regresar al lugar del asalto: “Su colegio hizo un viaje allí y ellos me dijeron que ni hablar”.

Además, Aubameyang dijo que quizá debería haber tenido ayuda profesional: “Si hubiera ido a un terapeuta o un psicólogo, tal vez me podría haber ayudado. Pero no quería hacer nada, estaba perdido”.