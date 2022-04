Escándalo: Filtran audios entre Rubiales y Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita y los millones que ganaron

El Confidencial ha destapado un nuevo escándalo que tiene involucrado al jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. La información detalla que la RFEF pactó con Kosmos, la empresa que preside Gerard Piqué, una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita. Xavi lo quiere, pero se tiene que ir: Los 10 jugadores que saldrán del Barcelona tras el fracaso en Europa League “En el contrato firmado con Sela, la compañía pública saudí, la Federación se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada edición, mientras que Kosmos se lleva cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados, 24 en total”, confirma El Confidencial. El diario español destapa además las conversaciones entre ambos involucrados: (7 de marzo del 2019) “A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que, si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...”, dice Piqué.

Esta respuesta del defensor azulgrana llega luego de que Rubiales le contara que el Real Madrid no iba a ir a jugar fuera de España por menos de ocho millones de euros. "A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos", señala Rubiales en su momento.

ACUERDO FIRMADO Y SUPERCOPA EN ARABIA Otra conversación que destapó El Confidencial, detalla cómo Rubiales da a conocer la noticia de que la Supercopa se muda a Arabia, este audio es del 15 de septiembre del 2019. "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", dijo el presidente de la Federación Española.