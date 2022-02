La última de Bale: así fue captado partiéndose de la risa cuando Ancelotti sentó a Hazard después de calentar

Según pudieron captar las cámaras de ‘El Chiringuito’, el galés no pudo aguantarse la risa cuando vio que Hazard regresaba al banquillo tras estar unos minutos haciendo el calentamiento.

Gareth Bale ha vuelto a ser noticia y no precisamete porque tuvo minutos en la dolorosa eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, sino por la escena que protagonizó junto a su compañero Eden Hazard .

La entidad merengue no cuenta con Bale y desde el pasado mes de agosto que no disputa un tan solo partido. Aún así, Ancelotti lo incluyó en la convocatoria ante el Athletic tras recuperarse de sus molestias físicas y no está descartado que vuelva a jugar en lo que va de temporada.

Gareth solo ha jugado tres partidos esta campaña y suma un tanto. El próximo compromiso de los blancos es el domingo ante el Granada en el Bernabéu y posiblemente puedar tener su primera participación del año.