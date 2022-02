$!¿Hazard, Bale y Jovic están castigados? La dolorosa reacción de Ancelotti luego de la eliminación del Real Madrid

Real Madrid cayó eliminado de la Copa del Rey a manos del Athletic en San Mamés y tras finalizar el partido, Carlo Ancelotti apareció muy serio en la rueda de prensa para analizar la dolorosa derrota. El DT se guardó en el banquillo a jugadores como Hazard, Bale y Jovic que estaban listos y sacó del partido a Vinicius.

Athletic toma venganza y echa al Real Madrid de la Copa del Rey

¿Por qué no han jugado Jovic, Hazard o Bale?

“Creo que he hecho el cambio de Kroos por Camavinga por cansancio. Me quedaban cambios, estaba pensando hacerlos en la prórroga. Desafortunadamente han metido gol al final del partido y no tenía tiempo para meter otros jugadores”.

¿Cree que la eliminación puede dejar secuelas?

“Estamos dolidos, porque queremos ganar todas las competiciones que tenemos. Ganamos la Supercopa y tenemos otras dos competiciones donde estamos bien posicionados. No creo que esta derrota vaya a tener consecuencias. Esta derrota nos hace más fuertes. Era muy complicado jugar aquí. Teníamos bajas. Es verdad que han apretado mucho a Vinicius, pero esto es lo que pasa, no es nada nuevo”.

Jovic, Bale y Hazard... ¿están castigados?

“No tengo nada que decir. ¿Por qué habla de ellos y no de Ceballos o Carvajal? No hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estas decisiones. Pero para ser justo tú debes hablar de Ceballos y Vallejo, que tampoco han jugado ningún minuto”.