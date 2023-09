“Kroos es increíble, debería tener cinco Balones de Oro; nunca pierde una pelota y da gusto jugar con él”

El actual atacante del Real Madrid y de la Selección de España, Joselu, analizó junto a Diario AS sus primeros meses con el equipo de Carlo Ancelotti , la ‘Roja’ y qué opina de sus compañeros, en especial de Toni Kroos .

El ex delantero del Espanyol , Joselu Mato de 33 años, logró convencer a las arcas del Santiago Bernabéu por su gran temporada, dónde anotó 16 goles y quedó tercero en la lista de máximos goleadores de la Liga de España, siendo superado solo por Lewandowski y Benzema.

¿Y Toni Kroos?

¡Kroos debería tener cinco Balones de Oro! Es un jugador increíble, capaz de cambiar un partido. Es uno de los jugadores que más me ha llamado la atención en el Real Madrid. Nunca pierde un balón y juega con una templanza que le hace diferente. Da gusto jugar con él.

¿Por qué eligió el 14 y no el 9?

Hay una razón muy simple, y es que quise el ‘14′ porque es el número con el que debuté en el Celta en Segunda División, cuando estaba empezando. Pero el tema del número es algo que me da igual, sinceramente. Lo importante es estar en la primera plantilla del Real Madrid, que es un sueño para mí. Llevo el ‘14′, que es un número bonito que está entre los veinticinco del primer plantel y eso es lo que cuenta. El 9 lo ha llevado muchos años una leyenda del Madrid (Benzema) pero eso es algo que no me importaba. Esa es toda la explicación, ahí lo dejo.

Selección de España y su buena racha

Pues ojalá, pero lo que de verdad es importante es conseguir la clasificación. Nos quedan seis partidos y hay que ir a por los seis. De momento tenemos el de Georgia, el viernes, que no será fácil.

Objetivos para esta temporada.

Ganar la Champions, la Liga y la Eurocopa y la Copa del Rey también. Bueno, pues ojalá. Eso sería un sueño. Pero es verdad que uno aspira a lo que puede conseguir y en el Real Madrid se aspira a todo.