Habló el periodista que filtró el escándalo del Barcelona con un ex árbitro y lo amenazaron: ¿el club puede descender?

Sique Rodríguez es el periodista español del programa ‘Què t’hi jugues’ (Qué te juegas) de la Cadena SER que destapó el último escándalo que salpica al FC Barcelona. Según su información, el club azulgrana pagó alrededor de siete millones de dólares al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, supuestamente para informar aspectos relacionados con el colegiado que le tocaba dirigir al equipo catalán. La relación entre Negreira y el Barça comenzó en 2001 durante el mandatario de Joan Gaspart y tuvo continuidad con Joan Laporta (en su primera etapa), Sandro Rosell y Josep María Bartomeu hasta 2018. Fue en la gestión de este último cuando decidieron no renovar esos servicios para recortar gastos ante la crisis económica que atravesaba la entidad.

La justicia española está investigando la situación desde el año pasado y hasta el momento no confirman que estos pagos mensuales hayan servido para comprar la voluntad de los árbitros en los partidos del Barcelona. Sique Rodríguez atendió a Infobae para hablar sobre este polémico caso. El comunicador confiesa que es seguidor del Barça, pero que se debe a su profesión y que ha sido amenazado, incluso llegó a meditar en abandonar su trabajo por todo lo que había provocado. Sobre si el Barça podría perder la categoría o quitarle puntos “No creo que llegue a eso. No creo que pase nada desde allí. La causa administrativa está prescripta, aunque no la causa penal. No creo que pase nada ni creo que haya interés de que pase. Lo que sí puede haber es corrupción entre particulares, que es a lo que van la Federación Española y la Liga. La prescripción es porque no hay informes de Enríquez Negreira entre 2001 y 2010. De todos modos, yo desconozco las consecuencias que esto puede tener. Esto abarca los períodos presidenciales de Bartomeu, Rosell, Laporta y Gaspart”.

Rafa Guerrero (ex árbitro) dijo que Negreira era vicepresidente de la CTA, pero que “no mandaba” y que casi no tenía incidencia en el organismo. “Negreira tal vez vendía un poco de humo. Pero en cuanto a Rafa Guerrero, ¿qué va a decir un ex árbitro sobre sus colegas? Sí que mandaba. Yo creo que el Barcelona creía que de esta manera controlaba que los árbitros no lo perjudicaran”. Los defensores del Barça dicen que justamente en este periodo que tuvieron contacto con Negreira se perdió una liga y hubo varios fallos en contra que los perjudicaron. “Si el Barcelona fue beneficiado o no, perjudicado o no en todo este período puede ser un debate infinito entre los que son hinchas de un equipo o de otro. Yo, que hasta soy socio del club, creo que el Barcelona fue perjudicado en más de una ocasión e incluso pudo haber perdido dos ligas por los árbitros, pero es mi opinión, pero alguien del Real Madrid puede decirte lo contrario y sentir que el Barcelona fue beneficiado. Ya pasa por una cuestión de sentimiento. Pero yo no creo que compraran árbitros para ayudarlos a ganar partidos sino para creer que estaban protegidos ante las posibles ayudas a otros”.

¿Eso lo hacen todos los clubes o solo el Barça? “Lo hacen todos, pero el Barcelona apareció pagándole a alguien de la CTA y ningún otro club aparece haciendo esto y eso que hemos buscado por todos lados. Incluso del Real Madrid apareció la respuesta de que no era necesario”. ¿Qué pensaría Xavi Hernández sobre la situación? “Yo creo que Xavi no sabía todo esto”. La Juventus descendió en el pasado y acaba de ser sancionado con puntos. Manchester City es investigado por la Premier League. ¿Con el Barcelona no pasará nada? “Algo tiene que pasar, pero no lo sé. En el caso anterior de la Juventus fue distinto porque hubo audios que demostraron que su mánager Luciano Moggi manejaba a los árbitros y acá siguen investigando todavía”.